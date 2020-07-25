高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁的中山大學論文被控抄襲，李眉蓁宣布放棄學位企圖止血，外傳有可能是她未來黨內的競爭對手爆的料。對此，國民黨新北市議員葉元之認為不太可能，因為國民黨戰力沒那麼強。

葉元之在政論節目《辣新聞》上表示，李眉蓁論文事件後，國民黨要趕快站穩腳步，趕快丟出新的議題來，繼續選下去。李眉蓁要趕快拋出主軸出來，黨內大咖前國民黨主席朱立倫和新北市長侯友宜都下會下去輔選站台，一定會和李眉蓁站在一起。

葉元之更強調，因為李眉蓁已經把話說了很死，稱前高雄市長韓國瑜一定會來，只是時間點的問題，所以他認為韓國瑜也會下去輔選。且韓國瑜是一個有義氣的人，不會選在這時和李眉蓁切割。韓國瑜越早出來，可替李眉蓁鞏固基本盤，之後在往外擴張選票。

至於外傳打李眉蓁論文案的是國民黨內部人士所為，葉元之對此表示，他覺得國民黨戰力沒這麼強，要去查出李眉蓁論文問題的能力沒那麼強啦！搞這種有的沒的沒有那種能力。

(中時新聞網)