鹿晗主演的WeTV《穿越火線》。（WeTV提供）

吳磊在《穿越火線》飾演熱血青年。（WeTV提供）

由鹿晗、吳磊主演的WeTV《穿越火線》開播不到48小時就創破億人次觀看佳績，兩人顛覆形象，鹿晗頂著泡麵頭飾演窮困潦倒的「遊戲宅男」肖楓，房租都繳不出來，還偶遇前女友喬欣身穿婚紗嫁給有錢人，前往婚禮途中，不忘提醒他「找一個正經工作吧」，鹿晗甚至被男方撒錢羞辱，只能笑呵呵把錢撿起來，相當悲催；吳磊則演出熱血的遊戲青年路小北，但因腿瘸，行走都得靠輪椅，網友形容他演技細膩，劇中摔倒時雙腿完全不發力，行為舉止和真正的殘疾人幾乎沒區別。

鹿晗、吳磊透過遊戲上演跨時空穿越相遇戲碼，從遊戲對手成為了好朋友，分別在不同的時代，為了自己的理想而奮鬥。鹿晗生活在2008年時空，吳磊則身處在2019年，而鹿晗的那個年代，電子競技被大多數人稱為「打遊戲」絲毫沒有未來可言，鹿晗因窮困潦倒而被前女友嫌棄，但他好不容易找到一個穩定的工作，卻又因想做自己喜歡的事，拒絕當「社畜本畜」，認為「熱愛是藏不住的，就像用紙包住火」，希望能跳出「豬圈」，高呼：「我想做一頭豬，一頭跳出豬圈追求自由的豬。」被主管罵瘋了「你現在就是（指追求自由）。」網友形容這是年度最爽快的離職宣言，打趣說，「原來我們還不如一頭豬！」

此外，鹿晗劇中因友人不諒解搬離同居處，他在張貼租屋公告時，意外發現國中學霸同學宋妍霏，鹿晗用低價房租吸引她入住，兩人展開搞笑同居生活，鹿晗甚至帶她打遊戲，卻被對方誤殺了N次，屢屢被暴頭，只有用一個大寫的慘字來形容，網友看到劇情如此逗趣，直說自己也笑到掉頭。《穿越火線》每週一到五晚上八點騰訊視頻海外版WeTV全網獨播。

(中時 )