萬能科大航服系同學常少康去年赴澳洲受訓，近日順利取得商用飛機執照。(萬能科大提供／楊宗灝桃園傳真)

萬能科技大學航空暨運輸服務管理系大四學生常少康，近日於澳洲通過CPL商用飛機駕駛執照考試，成為萬能科大第一位正式升空的機師，從此翻轉人生，以不同角度看世界。

畢業於南崁高中的常少康熱愛飛行，個性開朗沉穩、樂觀進取，為人善良誠懇，深受同儕歡迎。具備航空從業人員人格特質的他，從國立大學轉學到萬能科大航服系。在校期間積極爭取實習機會，錄取華航學期實習，並利用課餘時間，在桃園國際機場協助旅客自助報到作業。大三爭取到美商聯合航空地勤實習，精進地勤的專業與實務能力。

常少康由於對駕駛飛機具高度興趣，在校參加模擬飛行社團，曾經參加由萬能科大與安捷飛行訓練中心、華信航空合辦的機師研習，到台東作實際飛行體驗，培養出對機師的熱情，自此奠定往機師方向發展的決心。大三下學期，取得父母鼓勵與支持，向萬能科大姐妹校澳洲南十字大學，提出雙聯學制申請，並於2019年7月前往澳洲修習地面與飛行相關的課程。經過1年後，近日順利通過CPL商用飛機駕駛執照考試，未來大五畢業時，將同時取得台灣、澳洲雙聯學位證書以及相關飛行學程執照。

萬能科大莊暢校長欣慰地表示，由於學校臨近桃園航空城計畫區域，挾地理優勢，以「航空城大學」格局辦學，為提升學生的國際移動力、國際視野及國際就業競爭力。萬能航服系的課程結合實務操作，對於培育航空服務產業人才，無論地勤、空勤或機師，均與產業密切合作，並與中華、長榮兩大航空龍頭進行多方交流學習，希望未來持續發揮各項優勢，為航空產業培育更多專業人才。

(中時 )