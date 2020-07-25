內政部警政署刑事警察局為維護青少年身心健全發展，營造優質無毒的成長環境，常以多元有趣的活動讓青少年了解反毒的刑事警察局，今年暑假再次舉辦CIB反毒電競挑戰賽，比賽項目跟去年相同為全球下載量第一的電競手遊<絕地求生M>，這款射擊遊戲會不斷出現”毒”圈，引導玩家們不斷移動縮小生存範圍，彼此產生碰撞與槍戰，若吃到毒圈還會損血，最後冠軍會出現”大吉大利，今晚吃雞”字樣，被玩家簡稱為”吃雞”遊戲，配合反毒的訴求，”雞不可失，毒不可吃”巧妙成為本賽事的標語；由於去年反響很好，本次刑事警察局在獎金、獎品及創意上加碼，更邀請<絕地求生M>台港澳總冠軍《U Level Up競及電競》團隊來執行本次賽事，期待吸引更多年輕人參與，以寓教於樂的方式，邀請大家一同反毒，一起支持電競體育精神。

即日起開始報名至7月30日止，從64隊近300位選手中，選出前3名最優秀的隊伍代表反毒電競隊。（圖／競及電競提供）

即日起開始報名至7月30日止，透過8月1日與8月8日海選賽及8月15日總決賽，從64隊近300位選手中，選出前3名最優秀的隊伍代表反毒電競隊，並邀請冠亞軍3隊來到8月29日頒獎記者會現場，接受大眾表揚與喝采，親手接下高達五萬元的總獎金及價值五萬元的電競椅與電競耳機等優質獎品。刑事警察局巧具心思在報名表中設計反毒小常識，答對才能完成報名手續。

8月15日決賽與8月29日頒獎記者會，對於無法出席至現場的觀眾請放心，在《競及電競》的facebook粉絲專頁、youtube、twitch、omlet等頻道以及17直播的《Sportsme台體台》頻道全程直播，並於直播時對線上觀眾進行抽獎，送出由<絕地求生M>官方所提供的手機支架、紀念徽章、桌墊、造型鑰匙圈等獎品。

同時為號召讓更多人響應，特別舉辦反毒短影音創作競賽，也是即日起開始報名至8月24日截止，利用<絕地求生M>相關元素與創意，並結合宣傳反毒理念，在年輕人喜愛的社群平台上展示，瀏覽數最高的前3名，同樣可獲得反毒創作者殊榮及電競耳機等獎勵。

8月29日將於台北市古亭捷運站旁的兆基商務中心和平大講堂舉辦頒獎記者會。（圖／競及電競提供）

8月29日將於台北市古亭捷運站旁的兆基商務中心和平大講堂舉辦頒獎記者會，屆時知名網紅，像是玩家所熟悉的主持人月希、主播阿罵、賽評阿森等電競KOL都會蒞臨現場，跟刑事警察局的長官、反恐特勤隊的員警們、反毒冠軍戰隊一起來場混合對抗賽。現場還提供反恐特勤隊的裝備給民眾們體驗，並邀請到cosplay圈小有名氣的赤鬼伯伯與134裝扮成絕地求生M中的人物與民眾一同拍照打卡；而出席現場的前100位來賓將得到全球只有100個限量自製CIB樂高人，還有現場來賓才有的抽獎機會，決賽後將開放參與記者會活動的報名機會，敬請期待。賽事報名與資訊相關請洽《競及電競》官網ulevelup.com或facebook粉絲專頁fb.com/ulvup。

刑事警察局表示傳統觀念以為電競就是打電動，擔心青少年玩遊戲像吸毒一樣上癮不務正業，目前電競產業發展已成趨勢，其實堵不如疏，應先從了解電競與電玩的差異開始，才能正確跟青少年疏導，引導其培養正當興趣；故特別邀請專門從事電競教育多年的《競及電競》來舉辦反毒電競挑戰賽，為民眾理解電競埋下一顆種子，期盼各界能正面看待電競運動，邀請大家共同打造無毒環境，雞不可失，毒不可吃。

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