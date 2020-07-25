莊競程與曾朝榮居中牽線，讓台電如及時雨幫十分啟能中心，希透過這次捐贈行動，發揮拋磚引玉的效果。（台中市議員曾朝榮服務處提供／陳世宗台中傳真）

受到新冠肺炎疫情衝擊影響，社福團體募款冷清清。台灣電力公司台中區營業處與台電工會第12分會團隊志工，發揮及時雨功能，前往北屯區大坑「十方啟能中心」捐贈物資5萬元；促成此舉的立委莊競程、市議員曾朝榮也到場見證並分別各捐出1萬元共襄盛舉，期盼拋磚引玉，吸引更多善心人士對弱勢機構的關注與協助。

台電台中區營業處電務副處長黃志榮與台電工會第12分會常務理事許丕訓等人帶領志工團隊，昨天下午到大坑「十方啟能中心」捐贈物資5萬元，受到「十方啟能中心」執行長魏振豐等人熱烈歡迎，並參觀中心所設置的二手商品店及手作商品店。

立委莊競程、市議員曾朝榮肯定台電善盡社會責任、關懷弱勢，發揮企業精神。魏振豐表示，為繼承老婆魏吳雙雙女士的遺志，辭去了台電優渥工作，全心投入「十方啟能中心」，以尊重生命、扶持生命的愛幫助需要幫助的人有尊嚴的站起來。

曾朝榮說，「十方啟能中心」，於民國77年立案成立，他在民國91年當選台中市議員前即擔任「十方啟能中心」長期志工，迄今逾20年，經常協助義賣捐款等活動；該中心平時經費多來自政府補助、教養費用及民間捐款，但今年受到新冠肺炎疫情影響，外界捐助大幅減少，經營陷入困境，苦不堪言。

莊競程指出，他與太太談戀愛期間，曾來「十方啟能中心」逛過，對於「十方啟能中心」為心智障礙同胞服務的善舉非常佩服。台電除致力於穩定供電及提升供電線路品質之外，工會長期投入社會關懷活動，發揮及時雨的功能，讓社福機構免於「斷炊」窘境，讓他感到十分感佩。

黃志榮、許丕訓強調，台電長期深耕基層，重視敦親睦鄰活動，「十方啟能中心」長年推動智能障礙青少年啟智教育及啟能訓練所付出的各種努力，有目共睹，令人相當感動。

(中時 )