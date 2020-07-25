高市議會議長補選，外界關注藍營分裂，但先前有意參選議長的民進黨議員黃明太以「顧全大局」為由被勸退，他25日上午於臉書發文，宣布退出黨團運作，但強調並非退黨，仍會與黨內同志站在同一陣線，「爾後仍希望能跟同仁把酒言歡」，讓民進黨內部風暴浮出檯面。

黃明太臉書發文謙稱「愚人」，表示他因對政府施政不能接受而參與政治，此前他帶領2000員工衝鋒陷陣，帶領員工大概分二類，一者只服從命令的適合當勞工階層，另者有自己思維的則進入管理階層，而他帶領幹部時要求需有自己的主張及創意。

他強調，進入黨團1年多來向前輩學習，「但對於黨團無法自主相對絕望，幾經思考對愚人參政實無意義，所以決定退出黨團運作，但是仍然會與本黨同志站在一個陣線。爾後仍希望能跟同仁把酒言歡。」

黃明太貼文獲得網友肯定，有人留言力挺「一個團體要有不同聲音的存在，才能進步，倘若都只是聽從安排，最後就變成利益分配而已」、「若只是當個舉手部隊不能闡述意見，退出也許是個對的選擇」。

高市議長出缺後，黃明太很快表態欲爭取補選，也獲得黨內多位議員連署支持，打算與另名參選議員鄭光峰競爭，但民進黨祕書長林錫耀親自南下協調，以「避免因議長選舉影響到黨團內部輔選市長」為由，成功勸退兩人，當時即傳言黃明太雖退選，但對黨中央、黨團施壓忿忿不平，果然今日宣布退出黨團運作。

民進黨團總召韓賜村表示，黃明太是很優秀的從政同志，與大家相處互動也很好，會持續溝通，希望有機會當面挽留，盼都能參與黨團決策運作。

(中時 )