繼美國政府23日宣布對香港實施與中國大陸同等對待，即香港不再享有特殊待遇，美國也不再出口敏感技術到香港後，歐盟也傳出跟進動作。

路透25日引述歐盟草擬的一份文件稱，歐盟將限制向香港出口可能用於鎮壓或監視的技術，文件預料於下週二（28日）生效。若該措施得以落實，將成為中國在香港特區落實「港版國安法」後，歐盟採取的首項實質回應行動。

該文件還指出，歐盟致力考慮「港版國安法」對庇護、移民、簽證和居住政策的影響。歐盟暫時不會與香港展開新的磋商，並將檢視「港版國安法」對歐盟與香港現有協議的影響。歐盟並重申，支持香港自治及香港民眾，承諾進一步與香港的民間社會接觸。

報導提到，相比起美國，歐盟27個成員國對「港版國安法」的回應手段較為溫和，但亦表示「嚴重關切」，並在24日同意採取一系列制裁措施，包括限制貿易和檢視簽證協議。

(工商 )