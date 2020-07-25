高雄市長補選倒數，國民黨候選人李眉蓁涉論文抄襲風波未平，也讓論文透明化議題受矚目，而國民黨「學霸」立委陳玉珍，更贊成全面普查政治人物的論文，給大家警惕。由於論文議題持續受到外界關注，資深媒體人趙少康在廣播節中就說，台灣研究所實在太多了...。

趙少康昨(24日)在節目「趙少康時間」中提到，研究所實在太多了，訓練碩士就算了，還頒博士學位，但現在其實很多博士也很多找不到工作，畢竟物以稀為貴，以前的年代，大學生很珍貴，因為只能有三分之一的人進入大學，就算現在覺得是爛的大學，在當年也很難進。

趙少康批評，但現在是學生不讀大學也不行，搞得很尷尬為難，也造成很多學生浪費時間、學不到技術，甚至連書都沒學好；他直言，慢慢的研究所也變這樣了。

另外，其實趙少康也認為，踢爆此事的不一定是民進黨，「據說是國民黨咬李眉蓁，但大家都會覺得此舉很怪 ，但可能是她在黨內的未來競爭對手...」。消息曝光後，不少網友則都贊同趙少康說法，表示「是有可能的」。

網友也紛紛留言表達想法，有人認為「國民黨內鬥產生，要拉下黨主席與高雄市長啦」、「哈哈哈，真的是國民黨互相背刺的話，也是不意外啦」。

(中時新聞網)