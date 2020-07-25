台北市副市長黃珊珊（左一）也稱讚包包很有特色，一同背著包包合照。（夏萬浪提供／游念育台北傳真）

台北市中正區網溪里長，同時也是櫻花社區發展協會理事長的夏萬浪，用心投入經營社區，積極為里民服務，甚至發揮創意製作「鄰里長查哨包」，在可愛的小書包上，印製著「台北鄰里長查哨包」，趣味十足，就連台北市副市長黃珊珊也稱讚包包很有特色。

夏萬浪指出，運用創意製作查哨包，發展特色，副市長來到網溪里視察，也一同背著可愛的查哨包，讓人有親切鄰家大姐感覺，獲得里民的好評，走在路上許多里民也會覺得包包很新奇，吸引大家的注意。

此外，身分證即將換照，想要擁有一張美美的證件照，夏萬浪也特別租借日本最新機種的證件照機器，里民優惠價只要150元，在29日上午10點至12點、下午2點至4點，在牯嶺街167號旁清潔隊的雜貨店替里民服務，行動不便者還有專人到府拍攝的服務。

夏萬浪說，證件照機器是引進日本最新機種，有美白美肌的功能，拍一次就可同時擁有1吋和2吋的照片，讓里民不用跑很遠，就能拍到美美的證件照。

(中時 )