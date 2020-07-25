陳維齡（右）與駿哥一起出遊。（摘自臉書）

陳維齡與宋逸民育有一雙子女駿哥、喬妹，駿哥學業優異，與2個學長組成團隊在雪菲爾大學等8大名校聯合科展奪冠，才高1的他獲得該校提供近50萬台幣獎學金，明年9月準備赴英念高3，再銜接雪菲爾大學心理系，預估一年花費至少200萬。陳維齡25日受訪表示：「真的很不好意思，其他參賽者都很強，這都是神的恩典啦。」她提及兒子一向喜歡生物科學，本以為他會選讀相關科系，但因想遵循父親宋逸民腳步成為牧師，所以選讀心理系。

陳維齡笑說：「因為我兒子很特別，像這種青少年，把爸爸視為偶像的不是很多，但我兒子真的把他爸爸從小視為偶像。」駿哥原先想讀聖經系，但被她與老師勸退，改選心理系，「他說讀心理系才能理解牧民們在想什麼」。她本來決定明年9月兒子赴英就學，自己要陪讀，但後來聽到高3要強制住校的消息，覺得很高興，到時候應該只陪讀1個月，等兒子一切安頓就返台。

談到知道駿哥團隊科展奪冠的當下反應，陳維齡坦言，「我非常驚訝，最訝異他英文的部分，整場比賽從初賽到總決賽都是全英文，後來看到比賽影片，非常驚訝他的英文，他在家是一句都不講的」。她跟宋逸民對小孩的教育一向採取開放態度，沒有過多干涉，「我家兒子個性真的很低調」。

駿哥不只在學業上優秀，對於自己的人生方向也很有規畫，陳維齡提及，「他還問我們：『若將來畢業在當地找到工作，要留下嗎？』我跟他爸爸當然ok啊，他爸爸還笑說：『要跟外國人結婚也可以。』」至於是否擔心疫情，她表示：「現在大家都在等疫苗出來，據我了解，今年學校也有線上教學的方式，還是要看到時候的狀況啦。」

(中時 )