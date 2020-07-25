雖然遲了3個月，不過「和製大砲」筒香嘉智在大聯盟初登板依舊延續他在日職的火力，光芒隊主場迎戰藍鳥，筒香在5局下半敲出一發2分炮，首安就開轟是日籍選手史上第5人，而苦主同樣來自亞洲，是藍鳥隊韓籍投手柳賢振。

筒香嘉智初登板就讓美國球迷印象深刻，他第5局球隊1比6落後時，面對柳賢振纏鬥到滿球數，逮到一顆失投直球敲出左中外野方向2分炮，根據「Statcast系統」，這支全壘打擊球初速為103.4英里，飛了407英尺。

不過可惜的是，因為新冠肺炎球場內沒有觀眾，即使在主場也無緣享受觀眾對他的歡呼聲，不過隊友仍很替他開心，游擊手亞當斯（Willy Adames）還特地等在休息室外面迎接他，兩人雙手緊貼褲縫互相鞠躬，表演了專屬的慶祝動作。

首安就敲出全壘打，是繼松井稼頭央、城島健司、福留孝介、及投手前田健太後，日籍選手第5人達成。筒香嘉智過去在日職10年生涯中敲出205轟，如今要繼續在大聯盟增加生涯全壘打。

而柳賢振今日則僅投4.2局就退場，被敲4支安打含一發全壘打，失掉3分，另有4次三振、3保送，無關勝敗。

(中時 )