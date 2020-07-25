國民黨高雄市長參選人李眉蓁碩士論文爆抄襲爭議，新北市長侯友宜25日面對媒體詢問，論文風波會不會讓輔選有點難堪？侯友宜回應，面對論文抄襲議題，李眉蓁應該虛心接受、誠懇道歉。

侯友宜表示，李眉蓁面對論文抄襲的議題，應該要虛心接受，而且誠懇的道歉，在競選當中，面對新的挑戰要勇於承擔，接受選民考驗、全力以赴。

侯友宜表示，做為黨員，在市政優先下，我會做我該做的事，該做的事我會全力以赴，強調不管發生任何風波，候選人面對錯誤一定要道歉。

(中時 )