輔選李眉蓁會不會難堪？侯友宜這樣說 12:112020/07/25 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（資料照／葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨高雄市長參選人李眉蓁碩士論文爆抄襲爭議，新北市長侯友宜25日面對媒體詢問，論文風波會不會讓輔選有點難堪？侯友宜回應，面對論文抄襲議題，李眉蓁應該虛心接受、誠懇道歉。 侯友宜表示，李眉蓁面對論文抄襲的議題，應該要虛心接受，而且誠懇的道歉，在競選當中，面對新的挑戰要勇於承擔，接受選民考驗、全力以赴。 侯友宜表示，做為黨員，在市政優先下，我會做我該做的事，該做的事我會全力以赴，強調不管發生任何風波，候選人面對錯誤一定要道歉。 (中時 ) #論文 #侯友宜 #市長 #議題 #道歉 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李眉蓁完了嗎？他一算跌破眼鏡：她2022居然... - 政治 李眉蓁最新民調嚇死人 李正皓爆她的下一步 - 政治 羅文嘉喊民進黨遲早會出事 沈富雄：我有點看不起他 - 政治 面對選戰 民眾爆蔡英文、李眉蓁最大差別 - 政治 羅文嘉指民進黨早已不是他熟悉政黨 林濁水：說得客氣了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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