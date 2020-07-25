這樣是可以的嗎？一名網友去加油站加油花了100元，拿現金500元給工讀生找錢，卻拿到2張100跟1張「200元面額振興券」，讓他收到傻眼、哭著直呼「我不想要振興券呀！」但同時也疑惑，為什麼拿現金付錢卻找振興券給他，「我沒有不爽喔，只是當下覺得這是可以拿來找錢的嗎？」

他加油付500元現金，工讀生找零卻給他振興券。(翻攝自爆廢公社)

文一PO上臉書「爆廢公社」後引起網友們熱議，有網友留言說找零拿到三倍券其實是賺到，因為優惠超多，「三倍券優惠比現金多耶，換個方式想是你賺到」、「他是叫你下次再來加油啦」；還有人懷疑是員工想藉這招換現金，「我合理懷疑員工是拿自己的券換現金」、「加油站懶得去銀行換，所以找給你的概念嗎？」

但也有網友認為，拿現金付錢應該找現金才對，為什麼拿券給原PO「券有期限，應該拒收」、「拿現金找三倍劵真的不合理，是我會拒絕」、「可以拒收，畢竟三倍券只有商家可以跟政府換成現金」。目前經濟部僅規定，使用振興三倍券時不得找零，但沒有明確寫出商家是否可以把三倍券當零錢找給客人。

(中時新聞網)