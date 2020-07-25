英國從昨（24日）開始，規定民眾進到所有商店必須配戴口，屢勸不聽者可罰100英鎊（約台幣3750元），然而不是每位民眾都會乖乖遵守規定。近日倫敦出現一位男子裸體走在街上，不好好把口罩戴在臉 上，竟當成丁褲遮住下體，引起路人圍觀拍照。

據《每日郵報》報導，倫敦牛津街（Oxford Street）出現一名裸體男子，仔細一看他不把藍色口罩帶在臉上，竟當成丁字褲拿來遮住下體，許多民眾從商店出來看到此情況，都感到相當困惑，還有人拿出手機拍下這畫面。目前尚不清楚這名男子的動機如何。

（圖／路透社）

英國昨日開始，民眾除了在大眾交通運輸上須戴口罩外，現在民眾只要進入到店家內強制配戴口罩，違者可被處以100英鎊。不過有些民眾並不願意戴口罩，在當地就曾發生過顧客因沒配戴口罩，而被店家趕出去，還有民眾到超市沒戴口罩，被其他民眾投訴，表示為什麼有人沒戴口罩就進入超市內，而引發口角。

（圖／路透社）

警察督促商家要執行新規定，強制顧客不管是進到店內、車站、銀行等店家，都務必戴上口罩，但許多企業對於疫情有不同的政策，讓民眾造成不少困擾。根據規定，若是年幼孩童和有特殊情況的民眾則可不用戴口罩。

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(中時新聞網)