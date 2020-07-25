國民黨今天舉行「綠色論文門、全民齊檢視」記者會。（國民黨提供））

國民黨今天舉行「綠色論文門、全民齊檢視」記者會。（國民黨提供））

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷論文抄襲風暴，意外掀起政界論文大戰，不分藍綠政治人物的論文紛遭起底。國民黨今天列舉多筆「綠色論文門」，指中山大學教授吳濟華、陸委會主委陳明通為「國師級指導教授」，不只曾指導綠營要角，更因而攀升大位，其中吳平均每年指導超過10位碩博士生，要求社會以一致的標準檢視政治人物。

國民黨文傳會主委王育敏列舉，準監察院長陳菊當年論文的4位口試委員，有3位具親綠背景，都是自家人，指導教授吳濟華被任命為高雄捷運董事長；劉進興為民進黨立委；高明瑞則幫蘇嘉全競選造勢屏東縣長。但矛盾的是，結論要努力改善外勞人權，但陳菊任勞委會主委任內爆發泰勞暴動，成為台灣人權史上最大醜聞。

王育敏表示，李眉蓁對手陳其邁，任行政院副院長期間，將鑽石公主號防疫過程寫成論文，被國際知名的「醫療網路研究期刊」刊登，跳過「複製」的過程，直接將自己名字「貼上」第一作者，因為他只有彙整資料，所以沒有抄襲的問題，但掛名頭牌，批評根本是「官大學問大」。

王育敏說，經清查發現，曾擔任陳菊、蘇嘉全指導教授的中山大學公共事務研究所專任教授吳濟華、陸委會主委陳明通為綠營內部「國師級指導教授」，前者在陳菊任高雄市長任內擔任高雄捷運董事長，於民國82年至107年任教期間，指導過305名碩博士生，產量相當驚人；後者指導無數綠營要角，但這些人的論文都未公開。

王育敏抨擊，當民進黨以一根手指指責他人時，四根手指其實是指向自己，若民進黨要擺脫「雙標黨」的惡名，就應該以同樣的學術倫理標準嚴正看待，不應該敷衍帶過。

藍委李德維認為從此波「論文們」事件，可檢視高等教育從招生、授課、撰寫論文、學位受理等，所面臨的問題，未來授予學位時，必須注重品質與研究過程，才是負責任的態度，否則台灣教育沒有救。

國民黨智庫助理研究員陳冠安利用專業系統比對，發現屏東縣長潘孟安論文內容高達46％引用他處，內政部長徐國勇與其他文章重複比例直逼40％，要求被點名的政治人物都需對外說明，否則恐涉及抄襲。

(中時 )