台中市西屯區惠來溪、潮洋溪水環境整治工程，串接台中市兩大亮點水湳經貿園區及7期新市政中心。市議員陳淑華發現惠來溪側的惠來路三段竟然不能通到水湳經貿園區公51，還差約50公尺未打通；陳淑華指出，希望惠來路三段能儘速開闢，讓新市政中心、水湳經貿園區能密切接軌在一起。

陳淑華說，經她推動下，整個惠來溪、潮洋溪水環境整治工程順利進行，將為西屯區以帶狀景觀廊道串接台中市最重要的兩個亮點區域水湳經貿園區及7期新市政中心；但惠來溪側的惠來路三段仍然有約50公尺長道路沒有開闢。

陳淑華指出，短短的50米惠來路三段如能開闢打通效益可期，將惠來溪、潮洋溪的整治串接起來，對逢甲夜市、水湳經貿園區、7期新市政中心3大亮點完美相連、共同閃亮，市府應積極作為，打通最後緊臨水湳經貿園區的惠來路三段，以創造優質市區環境。

西屯區逢福里張文平里長表示，惠來路三段打通除讓2大亮點銜接，對地方交通更是影響深遠，可以紓解逢甲夜市車流及七期新市政中心的延伸。

建設局新工處長葉雙福強調，該處必須待都市計畫作業完成，後續會再來推動惠來路三段銜接至公51便道相關作業，並向市府提報爭取編列經費。

(中時 )