國民黨高雄市長參選人李眉蓁碩士論文爆抄襲爭議成為政壇熱議話題，新北市長侯友宜25日面對媒體詢問，下午是否會到高雄為李眉蓁加油？侯友宜回應，今天碰上新北市兒童藝術節開幕，無法到場為李眉蓁加油。

侯友宜表示，新北市今天下午碰上兒童藝術節開幕典禮，所以沒辦法到場為李眉蓁加油打氣，但是他有看到江主席，還有國民黨很多好朋友都有下去幫忙，大家為李眉蓁加油打氣，希望她鍥而不捨，面臨新的挑戰勇於承擔。

(中時 )