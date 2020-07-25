今下午幫李眉蓁輔選？侯友宜：無法到場 12:162020/07/25 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜（右）。（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨高雄市長參選人李眉蓁碩士論文爆抄襲爭議成為政壇熱議話題，新北市長侯友宜25日面對媒體詢問，下午是否會到高雄為李眉蓁加油？侯友宜回應，今天碰上新北市兒童藝術節開幕，無法到場為李眉蓁加油。 侯友宜表示，新北市今天下午碰上兒童藝術節開幕典禮，所以沒辦法到場為李眉蓁加油打氣，但是他有看到江主席，還有國民黨很多好朋友都有下去幫忙，大家為李眉蓁加油打氣，希望她鍥而不捨，面臨新的挑戰勇於承擔。 (中時 ) #加油 #侯友宜 #今天 #兒童藝術節 #新北市 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李眉蓁最新民調嚇死人 李正皓爆她的下一步 - 政治 李眉蓁完了嗎？他一算跌破眼鏡：她2022居然... - 政治 羅文嘉喊民進黨遲早會出事 沈富雄：我有點看不起他 - 政治 羅文嘉指民進黨早已不是他熟悉政黨 林濁水：說得客氣了 - 政治 面對選戰 民眾爆蔡英文、李眉蓁最大差別 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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