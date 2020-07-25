香港新型冠狀病毒疫情反彈，昨新增123例確診個案，再創單日新高。與香港一河之隔的深圳在周六（25日）午夜公布新防控措施，暫停實施與香港互認隔離政策。
深圳市人民政府口岸辦公室今公布，按照廣東省的新型冠狀病毒疫情防控工作統一部署，深圳市已暫停實施深港互認隔離醫學觀察政策，在香港完成強制檢疫14天隔離後24小時內入境深圳的人，入境深圳後須接受14天隔離醫學觀察，呼籲旅客提前做好安排。
此外，香港特首林鄭月娥今於社交網站表示，香港仍有進一步限制處所營業和減少市民出外的空間，應當綜合香港的實際情況，若非萬不得已，不會貿然引用「居家令」或「禁足令」這些有如「宵禁」、影響深遠的極端舉措。留意到網上流傳政府會實施「禁足令」的虛假訊息和假新聞，形容是惡意謠傳居心叵測，應強烈譴責。
林鄭月娥又批評，一些別有用心的人藉此散播謠言，說什麼有大陸醫療團隊到香港的公營醫院提供診治服務，或把港人的基因樣本送回大陸等，不斷藉機抹黑中央及破壞特區和中央的關係，實在令人氣憤。
(中時 )
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