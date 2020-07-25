威力彩連摃47期，頭獎也破紀錄飆上31億，周一(7/27)開獎若單注獨得將是史上最高額獎金。知名命理專家艾菲爾公布了新的一周十二星座運勢排行，其中財運最旺的就是巨蟹座，最適合去買彩券。

威力彩31億在等你！這個星座財運最旺一定要買。(翻攝自YOUTUBE)

艾菲爾在節目《命運好好玩》分析7月25至31日十二星座整體運勢：

◎2顆星星座

射手座─有財務壓力，用錢要格外小心。

天蠍座─與鄰居矛盾問題增加，影響到居住品質。

獅子座─健康偏弱，夏天天氣熱恐影響健康。

◎3顆星星座

雙魚座─愉快、輕鬆的度假能提升運氣

牡羊座─生活積極，各種事都能照計畫能順利進行。

處女座─家庭和樂，親子、夫妻關係很不錯。

◎4顆星星座

水瓶座─生活安穩，幸福指數高。

摩羯座─感情有望升溫，剛戀愛的朋友與對方互動變多。

天秤座─工作遇到貴人，當網紅、YouTuber都能獲粉絲支持、點讚，觀看次數增加。

◎5顆星星座

巨蟹座─股票賺錢，可把握機會。

雙子座─新歡出現，白馬王子或白雪公主就在前面等你。

金牛座─鴻圖大展、好運氣來了，當網紅肯定第一。

翻攝自youtube

此外，本期幸運加碼中感情運最旺為雙子座、金牛座事業運最旺、巨蟹座財運最旺也可以去買彩券。

(中時新聞網)