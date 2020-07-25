一名在日本打工渡假的張姓男子認真防疫，返台時認真的穿上整套的防護衣、尿布，乖乖遵守全程不脫口罩的規定。不過，就在返台的班機上，竟有一對情侶視防疫為無物，身上完全沒有防護衣，就連口罩也不戴，還大剌剌的嘻笑玩鬧，讓認真的台男忍不住PO網抱怨，直說：「真的有點自私。」

張男防護做得很徹底。（圖／編號.9487YouTube）

張男返台前，特地請家人寄了全套防護衣到日本，為的就是不讓病毒跟著飛機回到台灣，對台灣的同胞造成威脅。張男非常認真，雖然飛行時數不長，但他還是連尿布都穿上；至於口罩部份，他先戴上N95口罩，再多戴一枚醫療口罩，就連手套、護目鏡也沒少，最後再戴上一層護目鏡，防護做得相當完善。

張男在飛機座位上自拍。（圖／編號.9487YouTube）

張男表示流汗會讓護目鏡中出現小水滴。（圖／編號.9487YouTube）

張男表示，全套防護裝上身才10多分就開始感到悶熱，「很熱，一直流汗，不是很好呼吸。」但為了防疫，幾小時的不舒服是必經過程。不過到了機場，日本防疫人員要求張男拆下護目鏡、撩起瀏海，方便量額溫，確認沒有發燒之後才讓他填寫旅客健康聲明書；Check In時，他還是有扯開口罩，讓地勤確認自己的身份，之後掃QRCode就可以事先填寫回台的居家檢疫登記。

無視防疫的情侶。（圖／編號.9487YouTube）

張男一上飛機就聽到機艙廣播，要求乘客「全程佩戴口罩」，就連飛機提供的餐點都改成有包裝袋的品項，而且特別裝在手提袋中，讓乘客可以帶下機之後再食用。張男表示華航防疫做得相當不錯，將乘客座位安排相隔很遠，機組人員也都有防護裝備。

張男認為情侶的行為很自私。（圖／編號.9487YouTube）

不過，就在張男座位附近有一對情侶，全身上下都看不到有防疫裝備，而且還不理會廣播要求戴口罩，兩個人直接把口罩拿掉，坐在一起你儂我儂、開心嬉鬧，讓張男忍不住說：「我覺得這樣的行為，是真的有點自私的！誰也沒辦法保證你自己是健康的。」網友看後也忍不住批評「拿掉（口罩）真的北爛！」

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(中時新聞網)