新冠病毒肆虐全球，各地專家正全力研究疫苗，減低威脅。香港《星島日報》報導，曾發明愛滋病「雞尾酒療法」的華裔科學家何大一，他率領的哥倫比亞大學醫學團隊成功找出新冠病毒蛋白的弱點位置，使抗體有效抑制病毒。

何大一醫學團隊跟香港大學微生物學系團隊合作，將抗體注入倉鼠模型，數日內病毒量降低1000倍以上，又稱抗體原材料無須從康復患者身上抽取，實驗室材料已經可以生產。

何大一團隊從5名嚴重新冠肺炎患者體內，分離出61種中和單克隆（複製）抗體，並發現新冠病毒有2個弱點，分別為「免疫原性的受體結合結構域」及「N末端結構域」。港大微生物學系團隊將其中一種抗體 (mAb 2-15)，注入金黃敘利亞倉鼠體內，翌日再注入新冠病毒，四日後體內病毒量急跌1000倍以上。

港大微生物學系臨床助理教授陳福和指，該抗體毋須從康復患者體內抽取，實驗室也有相關原材料，何大一團隊發現新冠病毒弱點後，便可透過注入抗體降低體內病毒量，「家人確診，其密切接觸者即使未發病，也可以注入抗體作預防性質。」

他期望一年內可以開展臨床試驗，但亦指該抗體在人體內會不斷下降，未知可在人體維持多久，亦無法取代疫苗，因為疫苗能夠刺激身體產生中和抗體，令抗體水平上升。

(中時 )