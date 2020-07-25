副總統賴清德25日到南投日月潭月牙灣西式划船、輕艇訓練中心參訪，關心選手運動設施及訓練，賴擔任行政院長時就已提撥6千萬經費到月牙灣成立水上訓練中心，目前已交由縣府發包改善，賴也允諾會與有關單位共同協助，盡快改善選手環境，也鼓勵選手繼續為國爭光。

25日賴清德會同行政院中辦執行長蔡培慧等人，到月牙灣西式划船、輕艇訓練中心參訪，蔡培慧表示，賴擔任行政院長時就已提撥6千萬到月牙灣成立水上訓練中心，目前解決土地問題後，已交由縣府發包。面對選手訓練室簡陋，蔡培慧也回應，已與扶輪社募到96萬經費，這幾天將會陸續到位，更新訓練室設備，給選手更好的環境。

賴清德也勉勵選手，划船、輕艇運動台灣在國際上非常有競爭力，尤其在月牙灣訓練中心有優秀的教練團隊及水域環境，期勉選手能繼續為國爭光，也透過運動訓練提升自我，除了亞運銀牌外，繼續邁向奧運金牌。

蔡培慧指出，選手的訓練不單只有划船，還有體能訓練及重量訓練，未來水上訓練中心成立後，會再爭取相關預算，將師資到位外，並加強重訓設施引進。

(中時 )