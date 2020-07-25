美國嘻哈歌手傑克哈洛貼出他跟路威廉斯待在脫衣舞店的照片。(取自網路)

Love this pic https://t.co/EkBaH9ZqS9 — Jack Harlow (@jackharlow) July 24, 2020

先前傳出祖父過世離開奧蘭多隔離區域返家奔喪的快艇後衛路威廉斯，這下子恐怕跳到黃河都洗不清了，因為他被自己好友美國嘻哈歌手傑克哈洛狠狠「出賣」，貼出兩人出現在亞特蘭大一間脫衣舞店身影，就算哈洛連忙刪除也來不及了。

就在路威廉斯傳出返回亞特蘭大奔喪消息沒多久，傑克哈洛發布IG限時動態，不僅貼出他跟路威廉斯戴口罩(還是NBA發的口罩)的合照，更寫上，「一個你永遠猜不到的地方！」且標記了路威廉斯的IG帳號，等同另類爆出天大的料。

儘管傑克哈洛隨即發現不對勁，連忙把這個限動刪除，更發推表示，「那張照片是我跟路威廉斯之前的老照片，我貼出來的原因只是我太想念他了！」可惜外界根本不相信他的這套說詞，認定路威廉斯竟然奔喪奔到脫衣舞店也太扯了。

身為快艇陣中最佳第六人，路威廉斯的得分能力相當出色，但在場外爭議不斷，謠傳他擁有兩位女友，3人之間相處還很融洽，如今隨著他跑去脫衣舞店的照片曝光，更顯示他無視新冠疫情的離譜態度，接下來只希望他別傳出確診消息就好。

(中時 )