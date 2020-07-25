前美聯MVP貝茲(Mookie Betts)在新冠疫情籠罩下獲得道奇的天價肥約，成為最新出爐的「3億男」，老東家紅襪有點失落。紅襪執行長甘迺迪(Sam Kennedy)表示：「說我不失望是騙人的，我們對球隊整頓計畫有信心，看到貝茲與其他球隊簽下長約非常難受。」

貝茲簽約的消息被報導之後，甘迺迪告訴《波士頓環球報》說：「很不幸我們的合約沒談成，在業界難免會有這種事。」即使在省錢的政策下，紅襪也真的很想留住貝茲，去年先後傳出貝茲拒絕了紅襪8年2億美元、10年3億美元開價。

紅襪老闆亨利(John Henry)對於去年戰績慘跌非常不滿，其實紅襪在2018年奪冠後就有團薪爆表的難題，出清大咖球星也是合理的動作。前老總鄧布勞斯基(Dave Dombrowski)在去年一波整頓中離職，貝茲說：「我愛紅襪，但生意就是生意。」

貝茲表明不會給紅襪打折，他開出12年4.2億美元，但紅襪需要一兩年整頓財政，於今年2月把他賣給道奇。原本紅襪抱存一絲希望，貝茲今年打完將進入自由市場，紅襪還有機會買回他。不料7月道奇與貝茲簽下12年總值3.65億美元肥約，加上本季2700萬美元就直逼4億美元大關，讓紅襪失去未來10年的看板球星。

(中時新聞網)