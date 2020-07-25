惡劣！新竹縣一名美髮師媽媽，日前帶2歲兒子去上班，結果店長竟趁媽媽忙錄時，將男童帶進休息室巴頭、賞巴掌施暴，有民眾看不下去，將過程拍下來PO到臉書社團「新竹爆料公社」，網友看到影片全氣炸，狂轟施暴的店長是「畜牲」，新竹縣警方已受理報案，將對該店長提出傷害告訴。

爆料民眾氣的說：「店長把員工的小孩帶進休息室（ 員工當時正在接客人工作 ） ，鎖門之後開始摔小孩、用力敲小孩頭、還用力打了小孩好幾個巴掌，疑似因怕小孩哭鬧求救聲被聽到，不但摀住小孩嘴巴，還用力把小孩緊抱到感覺快窒息？」。影片曝光後惹怒眾網友，氣的直呼「肉搜他」。

網友大罵「太渣了！肉搜出來！」、「不知道能不能去退錢，哪敢再去消費啊，嚇死人！」、「天啊！如果他打的是我兒子，我絕對不會放過他，畜牲！」、「垃圾 心理變態！」、「看了真想打爆哪個店長！」。

新竹縣府社會處表示，男童母親事發當天帶著小孩去上班，不知道什麼原因被店長施暴，媽媽已報警，將對該店長提出傷害告訴，社工會協助該名媽媽訴訟。警方表示，此案會並依職權通報社會處兒童少年保護案件，傷害兒童的部分則在積極偵辦中，同時呼籲民眾勿行私刑，以免觸法。

(中時新聞網)