中美衝突升級，大陸外交部長王毅在周四（24日）表示，中美關係目前面臨的困難完全是美國一手造成，其目的就是企圖徹底打斷大陸的發展進程，「為此可以不擇手段，甚至毫無底線。」

王毅當天與德國外長馬斯舉行視訊會議，期間應詢回應當下中美關係。王毅除了批評美國不擇手段企圖打斷大陸的發展進程外，他又稱最近美國有一些華勢力，蓄意製造意識形態對立，「公開脅迫別國選邊站隊，為了美方的私利與中國對抗。」王毅稱，任何有良知和獨立精神的國家，都不會與美國為伍。

王毅最後重申，大陸仍希望與美國實現不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏，但大陸必將堅定維護國家主權和民族尊嚴，堅定維護自身正當發展權利，堅定維護國際關係基本準則，「中國不會隨美方起舞，但也絕不容美方胡來。」

中美關係近日緊張升溫，繼美國要求關閉大陸駐休士頓總領事館後，大陸亦宣布要求關閉美國駐成都總領事館作反制。

(中時 )