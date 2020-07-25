彰化縣溪州鄉一名50多歲的婦人，24日下午被家人陳屍家中，身中多刀、倒臥血泊，已失去生命跡象，北斗警方獲報後，透過監視器掌握犯嫌行蹤，25日凌晨前往台中市將人帶回，正在釐清行兇動機，不排除是感情或財務因素。

根據了解，死者為54歲鄒姓婦人，平日交友狀況較為複雜，死者丈夫平日白天都在上班，昨晚間下班後驚見妻子遭殺害，但不清楚是何人所為。

警方初步調查，53歲陳姓兇嫌平日擺攤賣烤香腸，與死者是朋友，疑似有感情或財務糾紛，24日白天趁鄒婦獨自一人在家時上門談判，發生口角後痛下殺手。

北斗警分局偵查隊長李旺興說，死者陳屍處在一樓浴室門口，凶嫌疑似從後門侵入住宅行凶後離去。初步調查，案發時間約在24日下午3時至4時之間，死者上半身包含頸部、身中數刀，凶刀為一把15公分長的水果刀，到底被砍幾刀已報請檢方相驗，釐清致命傷。

李旺興表示，陳嫌行兇後北上逃亡，警方透過監視器鎖定行蹤，發現他現蹤台中市在路邊徘徊，埋伏後逮人，正在釐清犯案動機。

(中時 )