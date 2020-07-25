（「香蕉新樂園」餐廳今日重新開幕，再度吸引滿滿人潮。圖/曾麗芳）

受疫情衝擊、今年5月熄燈的台中「香蕉新樂園」，在歇業2個月後峰迴路轉，由原創辦人吳傳治高中同學邱冠蓉，號召5位企業好友組成新團隊接手經營，今（25）日熱鬧重新開幕，吳傳治將餐廳意象公仔交付邱冠蓉，象徵傳承與接棒！重新開幕首日高蓬滿座，訂桌甚至已預約到中秋連假！

曾任德馨獅子會長，現任國際獅子會榮譽副總監的董事長邱冠蓉表示，擁有30年歷史的「香蕉新樂園」，以文創懷舊風聞名，是台中人美好記憶，就此消失太可惜，因此與好友5人集資接手經營。

7月初優先錄用昔日員工，在既有基礎上，微調經營策略展開試營運，半個多月來一切運轉順利，今日熱鬧開幕，不少老客人聞香回流，人氣強強滾。。

位於台中市雙十路的「香蕉新樂園」，是台式復古風餐廳，店內陳設柑仔店、復古三輪車，照相館、理髮店、電影院及小學堂等，營造濃濃懷舊氛圍，不僅外地遊客必定造訪，也是外交部宴請邦交國總統使節首選，在台中是指標級餐廳，名氣響亮。

豈料，香蕉新樂園曾走過最艱難的SARS、金融海嘯及一例一休政策衝擊，面對疫情卻無力招架。餐廳創始人吳傳治曾說，疫情是餐飲業大浩劫，客人不來，營業額大幅衰退，龐大資金壓力撐不了，5月中只能宣告熄燈。

前後歇業約2個月，香蕉新樂園峰迴路轉又開店，背後推手邱冠蓉經營房地產。她說，跨足陌生餐飲業，曾被好友笑罵「太大膽」，可她很清楚自己並非盲目衝動。

「做業務的，賣什麼產品都會賺錢！」做事果斷的她，評估香蕉新樂園招牌響亮，擁有一定客群，基本體質很優良後，決定揪友合力接手，將老店從拆除命運中搶救下來。

半個多月來，新團隊藉由試營運微調經營策略，包括提供街頭藝人展演，開發伴手禮商品，延長營業時間增加宵夜場等，為餐廳注入新元素，提升菜色精緻度，由舊雨新知高回客率，邱冠蓉有信心只要撐過疫情，老店將重現昔日榮景。

新團隊除了董事長邱冠蓉，包括總經理徐有志及股東王釭坪都是經營餐飲多年，他們也看好後疫情時代報復性商機，加上三倍券上路激勵，香蕉新樂園於此時回歸搶市，會是最佳時機。

邱冠蓉表示，重新開幕期間，凡持振興三倍券消費滿1000元現折200元促銷！

(工商 )