國民黨團先前於立法院臨時會發動杯葛，抗爭監察院人事任命案爆發衝突，外傳新北市長侯友宜私下致電給國民黨團總召林為洲力挺「幹得好！」侯友宜25日出席活動表示，大家非常關心修憲議題，以及廢除監察院、考試院的看法，其實只要朝野有共同想法，大家就能好好用行動實踐。

(中時 )