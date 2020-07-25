國民黨候選人李眉蓁的論文風波持續發燒，前國民黨立委羅淑蕾爆料，國民黨基層與一些高雄民代欲哭無淚，都說不知道該如何輔選下去，對此，李眉蓁上午出席高市旗山固本會報時表示，她尊重羅淑蕾的說法，但是這次狀況只會讓藍軍更團結，不會像她講那樣。

而中山大學審核李眉蓁論文大概1個月內會有結果，屆時市長選舉也已經結束，李眉蓁表示，很抱歉校方暑假期間對她專案處理，造成學校困擾她實在很抱歉；她強調，對於論文事情她都已做出回應，希望這問題就到此為止。

李眉蓁下午競選總部成立大會，包括國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、洪秀柱等藍營大咖將南下替她輔選，對此，李眉蓁說，這正是展現藍軍的大團結。

被問是否邀請新北市長侯友宜及前高雄市長韓國瑜為她輔選，李眉蓁表示，今天本來就沒有安排侯市長，因為他現在在新北市忙著市政，但仍會彼此溝通時間，到時候侯市長應該會南下幫他輔選。

至於韓國瑜是否輔選，李眉蓁說，競選總部團隊還在持續聯繫當中，但確定今天韓市長不會出席大會。

(中時 )