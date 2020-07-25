屏東縣仁愛國小評價優良，是許多屏東父母心中的首選，而校內專為資質較高的孩子所設的「資優資源班」，更是讓家長與老師心目中的優良政策。但是今年5月26日時，仁愛國小卻無預警地收到屏東縣特教科的公文，要求資優資源班減班，讓老師與家長不僅一頭霧水，也無法接受減班的決策被特教科單方面的決定，屏東教育產業工會的理事長陳建宏表示，已透過很多管道去努力，但特教科卻視若無睹，家長們也積極尋求協助，目前正在討論申請假處分的事宜。

仁愛國小的一名蔡姓主任表示，仁愛國校的資優資源班目前有69位學生，其中46人在仁愛國小，23人是散在其他各校。但這一次特教科卻通知，要將原本的4班8位老師，縮減為2班4位老師；根據《屏東縣高級中等以下學校資賦優異資源班實施要點》，資優班一班最多只能有30位學生，然而屏東特教科科長鄭如華卻辯稱，如以46個校內學生來算，「兩班完全沒有問題」，但實施要點中，因為仁愛國小的資優班就是「分散式資優資源班」校內生與校外生是要一起算的，讓蔡姓主任不滿地說，鄭科長的說法根本在混淆視聽。

在6月19日時，在老師與家長的要求下，特教科開了「屏東縣資優教育發展協商會議」，結果會議結束後，老師與家長提的反對意見在會議中完全「被消失」，包括特教權威學者、家長代表、教師代表等的發言內容，在會議記錄中支字未提，讓家長老師完全不能接受。

蔡姓主任質疑，如果完全合法，為何特教科不願意拿出誠意溝通與協調，如此強硬、倉促的決定，不只影響老師的職權，更是剝奪學生的受教權，「我們一開始都措手不及，以為有緩衝期，可以慢慢再協調，沒想到特教科卻以『資源盤整』的理由強行實施，真讓人無法接受！」她也表示，如果特教科再我行我素，目前已備好陳情書，家長們也打算申請假處分，準備進行第二波的抗爭。

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(中時新聞網)