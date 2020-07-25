仁愛國小資優資源班傳出遭屏東特教科強硬減班，讓許多家長都大呼不滿，爭議愈演愈烈，其中一名小孩在復興國小就讀、但同時參加仁愛國小資優班的家長指出，鄭如華科長曾說，因為教育部有明確規定寒暑假與周末是學生的假期活動，不宜排正課，教育部要求教學正常化，要以正式課程為主，讓家長不禁質疑，「不利用寒暑假、周末與課後時間，等於是給我們家長兩條路選，一個就是留在原校接受由代課教師授課的資優方案；另一個就是轉學」。

該名家長表示，自己有一對兒女，姊弟倆都是就讀復興國小，今年大女兒畢業，小兒子也準備在今年參加仁愛國小資優班徵選，但特教科卻突然通知，不能再寒暑假、周末與課後時間排課，「以我們家為例，復興國小離我們家較近，當然讓孩子就近就讀，以前大女兒只要一周兩天過去仁愛接受資優課程就好，現在變成這樣，簡直變相要求小孩轉學，小兒子說好朋友都在這裡不願意轉，家長要接送也頭痛。」

另一名家長也指出，當初自己的小孩因覺得學校的課程太簡單，常常在課堂上不專心，後來她幫孩子報考資優班鑑定順利通過，因資優班的課程很多都著重在獨立研究、獨力創造等等，小孩覺得有挑戰性後反而啟發興趣，她認為資優生有很好的學習能力，但無故減班，本來從8位老師服務64個學生，減班後變成只有4位老師，學生所能得到的資源就變相被限制住，「老師負擔個案量這麼龐大時，一定難以顧及學生興趣及潛力發展，身為家長當然不樂見」。

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(中時新聞網)