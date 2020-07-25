仁愛國小資優班遭屏東特教科強硬減班，從原本4班硬生生腰斬成2班，不僅家長不滿，老師們也心力交瘁。一位仁愛國小特教班陳姓教師就坦言，心情從一開始收到通知的不解、無奈，到後來轉變成深深的無力感，「屏東的資優教育從民國101年就開始推動，但走得這麼緩慢、吃力，我認為屏東特教科需要負一部分的責任。」

陳老師說，特教老師不是一般老師能擔任，而是要取得「資優證照」才能授課，而資優的課程也與大家想的「跳級生」不一樣，「我們資優的課程並不是加強國語數學那類的傳統課程，大部分都聚焦在獨立研究、獨立思考，例如有學生對歷史有興趣，我們就會讓他們發揮自己的想法去研究，如果需要一些文獻或思想延伸，老師再從旁幫忙。」陳老師也質疑，一旦縮減教師，學生如果需要輔導，品質將大打折扣，「特教科的主要工作就是特殊教育，為何如此漠視資優生資源？」

對於這一次的減班爭議，陳老師表示，不論是資質較差、或資質較高的特教，其實都需要老師特別費心地照顧，「有些孩子資質好，但是對於人際關係相處的圓潤度比較缺乏，因此我們也會加入『情意教學』，讓他們也可以順利交朋友」但減班卻突顯特教科對於資優教育工作的漠視與不關心，「特教教育就是要扶弱拔尖，但在拔尖這部分，明顯愈走愈慢」。

屏教產工會理事長陳建宏指出，目前大家都透過各種管道積極申訴，但成效相當有限，「真的希望我們的特教教育不要走回頭路，畢竟偏鄉的資優孩童更需要大家關心」。

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(中時新聞網)