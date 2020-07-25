國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁身陷論文抄襲風暴，日前她為此道歉並宣布放棄學位，不過黨內傳出撤銷李眉蓁提名，讓李以無黨籍方式迎戰，或者競而不選的雜音，國民黨文傳會主委王育敏今天表示，國民黨選戰策略沒有任何改變，全黨將全力為李眉蓁輔選，鞏固藍營支持者的信任，直到8月15日投票當天。

王育敏說，李眉蓁今晚將成立競選總部，黨主席江啟臣、前黨主席朱立倫都會到場，為李眉蓁加油打氣，其它民代原本規劃的輔選行程不會有變化，還是會繼續進行。

媒體詢問，江啟臣是否為李眉蓁論文風波負責，王育敏表示，選舉過程狀況很多，既然李眉蓁已出面向社會道歉，表達勇於認錯態度，「論文處理到此為止」，此事交給社會公評，國民黨將繼續支持李眉蓁參選高雄市長一役。

外傳前高雄市長韓國瑜將在選前之夜現身替李眉蓁輔選，王育敏指出，韓國瑜最後出面與否，尊重韓國瑜自己考量。

(中時 )