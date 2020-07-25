威力彩頭獎上看新台幣31億元，彩券行表示，店內最近天天擠滿人，公司行號及親友集資包牌不少，甚至直攻售價2萬多元包牌套餐，預估會買6萬元以上更高價包牌套餐的大戶，近日也可能出籠。

威力彩頭獎累計已連47期摃龜，台灣彩券公司預估，下週一（27日）頭獎上看31億元，如果1注獨得，將創史上新高紀錄，預估單期銷售金額也上衝18億元。

位於台北市和平東路的「飛來富彩券行」老闆蔡天富觀察，近日買氣明顯升溫，使用振興三倍券下注的情形很常見，且包牌情形也增加不少，大多是花800元，把第二區1到8個號碼開出的可能性全部買下，如果第一區6碼全部幸運對中，在第二區已包牌下，一定會中頭獎。

蔡天富指出，也有個人大戶一次花5600元，在第一區包牌買下7個號碼，把選中的7碼可組成6碼獎號的各種排列組合都都買起來，搭配第二區包牌，提高中獎率；甚至有公司行號集資買彩券，直接一次花2萬2400元，包下第一區8個號碼的所有排列組合並搭配第二區包牌。

蔡天富預估，隨頭獎上看31億元，預估近日「第一區包9碼、第二區全包」的大戶就會進場，採取這種包牌方式，購買金額高達6萬7200元，團體集資或經常投注常客，在鉅額頭獎加持下，有可能試著挑戰。

台彩總經理蔡國基表示，根據親身經驗，近幾期逢週一、週四威力彩開獎，公司附近彩券行下班時間都大排長龍，擠滿想拚頭獎的上班族，建議民眾可早買早安心。

至於有網友反映，台彩官網每逢威力彩開獎當晚就很難連進去，蔡國基表示，對民眾感到不好意思，已向中華電信額外租用頻寬，但瞬間流量大增時，網站可能還是會跑的比較慢。

蔡國基建議，民眾可收看晚上8時30分東森財經台（57台）的開獎直播，Youtube也會同步直播，或是收看相關媒體報導，台彩官方APP至晚上9時30分，也會更新當晚開出獎號。

(中時新聞網)