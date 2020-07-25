台南市發生超誇張警紀案，佳里警分局派出所殷姓員警遭控藉案件認識1名單親家庭母女，並趁母親不在家，性侵其國小6年級的女兒，被害家屬相隔1個月報案，殷姓員警否認涉案，台南地檢署24日依加重強制性交罪將他拘提訊問，訊後20萬元交保候傳。

45歲殷姓警員日前因詐欺案件認識一對單親家庭母女，彼此交換手機聊天軟體聯繫，殷員偶爾造訪母女住處，單親母女倆屬經濟弱勢，母親工作不順，情緒不穩，日前曾透過小6女兒開口借3萬元。

殷姓警員6月21日造訪母女住處，適逢母親不在家，殷員與其女兒獨處，母親返家時，見殷男與女兒神色有異，懷疑警員對女兒亂來，第一時間並未報警。

警方直到7月22日才接獲通報，台南市社會局派社工介入調查，並帶女兒前往醫院驗傷。

佳里派出所所長陳建宏得知時，殷員正值輪休，警方24日持拘票直接拘提殷員，依照加重強制性交罪移送台南地檢署，殷員始終否認涉案，檢察官訊後認為他犯嫌重大，但無羈押必要，諭令20萬元交保，待被害人驗傷檢體報告完成，再持續偵辦。

台南市警察局督察室調查，殷姓警員平日工作成績普普，這次事件言行嚴重影響警譽，先記一大過調職處分，行政責任層級追究至佳里分局長。

(中時 )