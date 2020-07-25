高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁，中山大學碩士論文引發爭議，論文門持續延燒。臉書粉絲專頁「比特王」，曝光高雄市長民眾黨候選人吳益政助理的論文題目，直呼「真是太有趣了」！

李眉蓁涉及論文抄襲，日前她自動宣布放棄碩士學位，企圖止血，聲明表示因個人的不察，造成學術倫理的爭議，應表示歉意，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記，期盼大家回歸市長補選的政見主軸。

不過，中山大學回應，現行法規並無自行放棄之規範，仍會儘速完成該案審定。

論文門爭議持續，臉書「比特王」分享吳益政助理，在高雄師範大學的碩士論文題目《高雄市議員吳益政之魅力因子研究》，直呼「這真是太有趣了」，對於內容也相當好奇，究竟是寫了什麼電子檔要等到2024年才能公開，「吳議員的魅力因子果然神秘」。

對此，網友表示「果然天下奇文無數，嘆為觀止！」「這論文題目，被寫的人自己不會覺得心虛？論述的人不會覺得想吐嗎？」但也有人認為，只要沒抄襲，「能通過就算你行」。另外，有網友指出，即便電子檔鎖住了，國家圖書館還是可以現場翻閱紙本。

(中時新聞網)