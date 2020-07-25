羅志祥和交往九年的周揚青傳出分手，更被驚爆他劈腿和喜愛多人運動等醜聞，演藝事業幾乎全面停擺，近來在Instagram，24日上傳1張照片竟釣出「玖壹壹」團長春風回覆，從兩人談笑風生的對話，足以見得他心情恢復不少。

羅志祥24日在Instagram上傳新照片，只見他坐在車內穿新球鞋入鏡，雖未多做發言，但從中可以看出他對新球鞋相當滿意，這也釣出「玖壹壹」成員春風留言：「我生日你知道吧！」看懂暗示的羅志祥則附上大笑吐舌的表情符號，並寫道：「我手機螢幕壞了，看不到你的字。」接著春風又開玩笑逗羅志祥：「我打給你！」羅志祥則附上3個大笑吐舌表情符號，並答覆：「偶換號碼了。」兩人輕鬆逗趣的對話，不難看出羅志祥以經逐漸走出陰霾。

羅志祥先前從大陸返台後，一直處於神隱狀態，對於外界好奇他何時回歸主持多年的《娛樂百分百》?電視台高層表示要看觀眾反應，尚未把話說死。

(中時新聞網)