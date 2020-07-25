新北市龍洞灣上午傳出重大意外。176名泳客進行海泳活動時，因外海突然變天出現湧浪，瞬間多起大浪將百餘名泳客捲出外海，新北市消防局立刻動員所屬救災大隊以及海巡隊緊急成立應變中心，派出多搜警艇與小艇前往外海營救，目前證實泳客已全數救回。(不斷更新)

夏季海邊戲水盛行 意外發生如何自救

(中時新聞網)