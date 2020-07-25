快訊》東北角龍洞灣突現恐怖大浪 176人遭捲走全數救回 12:562020/07/25 中時新聞網 戴志揚 、 吳康瑋 、 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東北角龍洞灣突現恐怖大浪，176人遭捲走全數救回。(戴志揚翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市龍洞灣上午傳出重大意外。176名泳客進行海泳活動時，因外海突然變天出現湧浪，瞬間多起大浪將百餘名泳客捲出外海，新北市消防局立刻動員所屬救災大隊以及海巡隊緊急成立應變中心，派出多搜警艇與小艇前往外海營救，目前證實泳客已全數救回。(不斷更新) 夏季海邊戲水盛行 意外發生如何自救 (中時新聞網) #泳客 #外海 #龍洞灣 #17 #全數 也許您會感興趣 推薦閱讀 離岸風電衝擊生態 烏魚剩1／3 04:102020/07/21 社會新聞 阿拉斯加外海強烈地震 規模7.8 已發布海嘯預警 15:142020/07/22 國際 國3遊覽車撞客運 1死17傷 04:102020/07/23 地方新聞 政院通過紓困3.0方案 追加2100億 全數舉債支應！ 13:162020/07/23 政治 紓困3.0錢來也 全數舉債支應 04:102020/07/24 政治要聞 人幣中間價跌17點 在岸價微貶 10:552020/07/24 財經 魯蛇求救！姐姐沒敲門就進來 17cm老鷹被看光怎麼辦？ 06:012020/07/25 社會 武漢廠處分利益 華城全數投入新廠建設 04:102020/07/25 證券．權證 社會熱門新聞 快訊》東北角龍洞灣突現恐怖大浪 176人遭捲走全數救回 - 社會 生母找到了！癌末女臨終最後心願「見母一面」 媽主動聯繫今探望女 - 社會 癌末女心願完成 母親啜泣院緊握她手：要加油 - 社會 爽餵野生鹿…下一秒遭拖走槍斃！人類這行為害慘動物 - 社會 彰化婦人命案疑與香腸伯財務引殺機 遭刺頸多刀身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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