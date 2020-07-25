2020年度大學博覽會今(25)日在中國時報大樓舉行開幕式。(李侑珊攝)

受疫情影響，香港城市大學今年全由台灣同學負責招生。(李侑珊攝)

2020年度大學博覽會登場，今年包含交通大學、中正大學、香港城市大學在內，共20所海內外知名大專校院與教育單位設攤招生。而為搶收台灣資優生，香港城市大學開出4年新台幣約288萬元的獎學金，佛光大學學費則比照公立大學收費，南華大學則設有「2＋2」雙學位制度，讓學子到國外實習或交換，並且也同樣採公立大學收費。

今年受疫情影響，香港城市大學由台生負責招生。香港城市大學大三台生戴相宇說，校方今年增加獎學金額度，推出一年18萬元港幣（約合新台幣72萬元）的獎學金，學校原則會在4年每年核撥，如果申請同學每年都能達到學校標準，加總共計可獲得新台幣288萬元。

至於目前香港時局動盪，再加上疫情擴大，戴相宇也說，香港城市大學確定新學期同步開設線上及實體課程，以利學生就學。

佛光大學校長楊朝祥表示，佛光山系統在全球共有5所大學，台灣則有佛光大學與南華大學，其他則有美國西來大學、澳洲南天大學和菲律賓光明大學；而在台灣學子除了可透過這項平台，到其他國家交換或報讀雙聯學位，而台灣兩校學費採公立大學收費，赴海外交換的費用則比照國內私立大學學費，對經濟條件有限的學生與家長來說，是一項支持。

南華大學校長林聰明則說，學校同屬佛光山系統，校內並設有「2＋2」雙學位制度，讓學子到國外實習或交換，並且也同樣採公立大學收費。

玄奘大學校長簡紹琦指出，為協助學生，校方自今年大一開始，推出「學習代替工讀」方案，讓有經濟需要的校內學生透過實習時數申請的方式，一個月可獲5000至8000元不等的津貼；另外，若學子在第一志願選填玄奘大學，入學第一年即可領到3萬元獎學金，以及第一年免費住宿。

中國時報社長兼總編輯王綽中則在致詞時表示，在新冠肺炎疫情逐步解封後，2020大學校院博覽會執委會，考量學子需求，首次選擇中國時報大樓，以利參展學校分別進行線上、線下分享會與說明會；為佳惠更多遠地學生，本次展場規畫10個場次的實體名師選填志願專題，希望大學博覽會與學校、學子並肩前行，在每次人生抉擇前與無私教育的道路上永不缺席。

(旺報 )