韓國超人氣綜藝節目《RUNNING MAN》將從26日起，更動為每周日晚間6點中天綜合台播出，原周六播出時段調整為重播，將持續陪伴大家度過每個歡樂夏日周末！本周節目除基本隊員池錫辰、金鐘國、哈哈、宋智孝、李光洙、全昭旻及梁世燦，特別邀請人氣女星林秀香及新生代演員趙炳圭一同參與。林秀香曾在熱播劇《優雅的家》飾演霸氣富二代，這次完全顛覆以往戲中高冷形象，在節目上大秀廚藝，她的貼心賢慧也讓隊友們大讚：「真的是天使啊！」

本周特別企畫《RUNNING MAN都計畫好了！》，要求每個隊員先規畫要和朋友們共同度過的三種日常，透過發表方式讓大家互相評分，再選出最終要執行的方案。無厘頭的宋智孝規畫出兩種日常，分別是「隨便躺著睡午覺」、「吃飯再接著睡覺」，聽完發表之後，池錫辰不可置信馬上給0分，一旁眾人也吐槽，她不甘示弱辯解：「不是，各位有看過鬼壓床嗎？炳圭最近不是說有被鬼壓床嗎？按照我的計畫就能讓大家親眼目睹了。」這番創意言論一出，果然瞬間燃起眾人興趣，一旁的趙炳圭大嘆：「這是要強迫我被鬼壓床嗎？」

宋智孝（右）、趙柄圭熱議鬼壓床。（中天綜合台提供）

而賭性堅強的「王鼻子」池錫辰，在投球這一關卡多次對挑戰者撂狠話：「你要是投進了，我就給你一個金幣！若你失敗，則要給我兩個金幣！」以為能靠賭賺更多金幣的他卻碰上挑戰者們接連成功，反讓荷包大失血。就在眾人忙著熱議之際，劉在錫突然一句：「是誰放屁了！」當大家懷疑的目光停留在池錫辰身上時，金鍾國突然補一句：「你要是承認了，我就給你一個金幣，但需要證明，是你放的屁。」沒想到池錫辰不假思索馬上回答：「是我，我放了3次屁。」最後甚至為了得到金幣，還在眾人面前擠屁大解放，在場眾人不禁捏鼻子笑翻直呼：「怎麼可以這樣！」《RUNNING MAN》中天綜合台周日6點播出，隔周六6點重播。

(中時 )