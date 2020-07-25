美髮店店長抱著男童以猛搖方式施暴。（翻攝臉書影片／羅浚濱新竹傳真）

有網友在「新竹爆料公社」PO影片，指竹北市一家美髮院女美髮師，22日帶2歲多兒子去上班時，店長趁機帶男童進員工休息室，敲小孩的頭、摑掌、推倒及猛搖等方式施暴，還鳴住男童嘴巴，避免傳出哭聲，全案已由警方進行偵辦。

網友po文指稱，竹北市博愛路一家美髮店男店長，把員工的2歲多的兒子帶進休息室，當時男童母親正在接客人工作 ，鎖門後用力敲小孩頭，連打數巴掌，推肚撞到椅子，因怕小孩哭鬧聲被聽到，用力把小孩緊抱，摀住小孩的嘴巴。

PO文者稱，看完影片後整個血壓飆高、爆氣，什麼有人忍心打這麼小的小孩？這已經犯了傷害罪跟嚴重的虐待兒童罪；且公司明明知道這件事，但主管卻消極處理，僅表示「會再加強員工教育訓練？」「還請員工不要報警？」

縣府社會處長李國祿表示，男童母親已報警提告，24日到社會處投訴，稱22日帶一起小孩一起去美髮店工作，施暴的金髮男子是該店店長，不清楚店長為何會對她的小孩施暴。

李國祿表示，男童家庭功能正常，施暴的店長，將依違反「兒少權法」第49條規定，最高可裁罰30萬元罰鍰，此外該處也將協助男童母親，向店長追究法律責任。

警方表示，被害男童母親帶到三民派出所報案時，男童臉頰已無紅腫現象，但媽媽有驗傷證明，同時從監視器畫面，依法可追究施暴店長的刑責，已通知到案說明。

美髮店的店員表示，店長和該女店員25日都沒來上班，不知道為何會發生這樣的事。

(中時 )