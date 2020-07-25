位於台中市雙十路香蕉新樂園，店內陳設柑仔店、復古三輪車，照相館、理髮店、電影院及小學堂等，營造濃濃懷舊氛圍，在台中是指標級餐廳，名氣響亮。 （馮惠宜攝）

有30年歷史的懷舊餐廳香蕉新樂園5月間因不敵疫情熄燈，歇業2個月後峰迴路轉，原老闆吳傳治高中同學邱冠蓉，不捨承載台中人記憶的指標餐廳消失，揪友組成新團隊接手經營，25日重新開幕，搭上政府振興熱潮，人潮回流，邱冠蓉說，不但父親節訂位湧入，連中秋節都有人預訂了。

疫情衝擊下，許多老字號餐廳走入歷史，香蕉新樂園也在其中，唯吳傳治釋出結束營業消息後，其高中同學邱冠蓉趕在五月間來此辦同學會，一場同學會讓她毅然決定接手，曾任德馨獅子會會長，現任國際獅子會榮譽副總監的董事長的她說，香蕉新樂園是台中人美好記憶，就此消失太可惜，因而與餐飲業及建築業五名好友集資接手經營。

終於在歇業約2個月後，新團隊讓香蕉新樂園重新開幕，背後推手邱冠蓉經營房地產，她說，跨足陌生餐飲業，曾被好友笑罵「太大膽」，可她很清楚自己並非盲目衝動。做事果斷的她，評估香蕉新樂園招牌響亮，擁有一定客群，基本體質很優良後，決定揪友合力接手，將老店從拆除命運中搶救下來。

新團隊藉由試營運微調經營策略，包括提供街頭藝人展演，開發伴手禮商品，延長營業時間增加宵夜場等，為餐廳注入新元素，提升菜色精緻度，由舊雨新知高回客率，邱冠蓉有信心只要撐過疫情，老店將重現昔日榮景。

新團隊除了邱冠蓉，包括總經理徐有志及股東王釭坪都是經營餐飲多年，他們也看好後疫情時代報復性商機，加上三倍券上路激勵，香蕉新樂園於此時回歸搶市，會是最佳時機。

(中時 )