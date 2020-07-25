資源回收婦遭香腸男割斷頸動脈，陳屍家中。（北斗警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

資源回收婦遭香腸男割斷頸動脈，陳屍家中。（北斗警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣溪州鄉一名54歲的鄒姓婦人，24日下午被家人陳屍家中，身中多刀、倒臥血泊，已失去生命跡象，北斗警方獲報後，透過監視器，循線逮捕買香腸 53歲陳姓男子，正釐清行兇原因，不排除是感情或財務糾紛。

54歲鄒姓婦人平常從事資源回收，先生白天工廠上班，夫婦搬到巷內居住已經10多年，女兒在已經大學畢業，在北部工作，街坊鄰居表示，鄒婦交友多、但先生上班生活單純，一家人平日感情似乎不錯，沒聽見有什麼爭吵。

警方指出，昨晚間鄒姓婦人先生下班後驚見妻子遭殺害，緊急報案，透過路口監視器，掌握涉嫌凶殺的53歲陳姓嫌犯，平日擺攤賣烤香腸，和死者有交情、並有財務糾紛， 24日白天趁鄒婦獨自一人在，上門談判後痛下殺手。

北斗警分局偵查隊長李旺興說，死者陳屍處在一樓浴室門口，凶嫌從後門侵入住宅行凶後離去。初步調查，案發時間約在24日下午3時至4時之間，死者上半身包含頸部、身中數刀，凶刀為一把15公分長的水果刀。

陳嫌行兇後北上逃亡，警方透過監視器鎖定行蹤，發現他現蹤台中市在路邊徘徊，案發兩小時後，將兇嫌逮捕歸案，陳男表示，不滿鄒婦控告背信、詐欺，案件訴訟中，警方仍在進一步釐清作案的動機。

(中時 )