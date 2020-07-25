今（25）日中午12時許。新北市消防局接獲基隆消防局轉報。指貢寮區龍洞有一群泳客（潛水群組同好176人），疑似遭浪帶出無法游回岸上，新北市消防局隨即派員前往救援，但到場後發現是潛水客船潛，上岸時發現2人不見，其他人急忙報案，但隨後2人都平安已上船，由船艇載至從四季灣上岸，是誤報案件。

(中時 )