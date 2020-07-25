虛驚一場！ 貢寮龍洞傳百人浪捲走 新北消防證實誤報 13:112020/07/25 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（25）日中午12時許。新北市消防局接獲基隆消防局轉報。指貢寮區龍洞有一群泳客（潛水群組同好176人），疑似遭浪帶出無法游回岸上，新北市消防局隨即派員前往救援，但到場後發現是潛水客船潛，上岸時發現2人不見，其他人急忙報案，但隨後2人都平安已上船，由船艇載至從四季灣上岸，是誤報案件。 (中時 ) #消防局 #發現 #北市消防局 #新北市 #報案 也許您會感興趣 社會熱門新聞 快訊》東北角龍洞灣突現恐怖大浪 176人遭捲走全數救回 - 社會 生母找到了！癌末女臨終最後心願「見母一面」 媽主動聯繫今探望女 - 社會 癌末女心願完成 母親啜泣院緊握她手：要加油 - 社會 爽餵野生鹿…下一秒遭拖走槍斃！人類這行為害慘動物 - 社會 彰化婦人命案疑與香腸伯財務引殺機 遭刺頸多刀身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。