振興三倍券使用範圍廣，甚至可以用來繳學費，不過有網友發文抱怨，拿三倍券繳孩子暑輔的錢，學校要家長去外面代收繳費，但她拿去超商、銀行都被拒絕，但身上又沒有現金，讓這位媽媽超傻眼，更擔心拖到過期，會害小孩被罵。

網友在臉書社團《爆怨公社》PO文表示，新聞上說振興劵可繳學費和學雜費，但為何什麼銀行拒收、超商也不收？身上完全沒現金，僅剩振興券，小孩上暑輔課程，若超過日期沒繳錢，會被老師罰站。

原PO忍不住抱怨，每次老師都說，繳個錢又沒多久，為何一直拖？難到她不知道這樣當全班面前講，小孩會覺得很丟臉？回應網友建議，原PO則透露，學校就是要家長去外面代收的繳，想問原因又怕小孩被針對，無奈只好來問大家，為何不能繳？

貼文一出，就引起網友討論，不少人痛批老師的做法不對，也建議媽媽可以親自去學校了解一下。此外，也有許多網友伸出援手，「我可以直接跟你換現金」、「連1240都沒有，那你們三餐怎辦？」、「私訊給我，我幫你繳」。

另有網友補充，根據行政院公告，振興三倍券可以用來繳學費，但要拿紙本券去學校繳納，線上支付不適用。

(中時新聞網)