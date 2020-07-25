謝和弦PO出嗆Keanna截圖。（圖／翻攝自謝和弦 R-chord (阿扣)臉書）

歌手謝和弦去年被混血太太Keanna舉報呼麻後，兩人4年甜蜜婚姻也因此破滅，今(25日)謝和弦又開腔攻擊Keanna，他見Keanna貼出業配按摩槍的廣告，留言怒嗆她「下面超X」，又將此截圖放在自己臉書，爆料Keanna看起來漂漂亮亮，其實家裡髒亂，又批「只會用性來控制我」。

謝和弦先前曾分享和Keanna大吵對話紀錄，痛罵「這輩子都不想跟妳做愛」，今年3月謝和弦多次爆走，最後女友莉婭通知謝和弦父兄，將謝和弦強制送醫，上月他復出舉辦記者會除了感謝莉婭，談到和Keanna離婚官司，表示會放下仇恨，不該吵來吵去，接下來就交給律師解決。

日前謝和弦突然發文，挑明要放棄「台灣民眾黨創始黨員的資格」，並指「我是為了學姐才加入的」，今稍早他又開始攻擊Keanna，直言對前妻毫無性慾，過去在一起時只會用性控制他，有網友留言：「越來越沒品真是錯看你了……唉」，謝和弦回應：「有仇必報真君子」。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時新聞網)