新社高中體育班舉重隊不畏高溫苦練，在109年全中運榮獲3金1銀佳績。（新社高中提供／王文吉台中傳真）

台中市立新社高中體育班在109年全中運拿下3金1銀的佳績，而這樣的成果是教練及選手忍受酷熱高溫下練習而獲得，相當令人敬佩。其實新社高中舉重隊僅有10餘名學生，能夠舉出這樣的好成績，校長歐靜瑜說「我們的舉重隊是創造奇蹟的團隊，而翰文教練就是魔法師！」

從105學年度起，配合基層三級輸送，新增舉重項目，是新社高中最慢成軍的團隊，更不是國中端舉重選手的首選。在教育局體健科、台中市舉重委員會、師長的支持及教練劉翰文的用心訓練之下，此次全中運拿下3金1銀，其中有3位同學以些微的差距屈居第四名，馬靖捷及湯嘉琪才高一就摘下金牌，未來前景看好。

新社高中舉重隊成軍較晚，練習的場地是在籃球場角落的一層樓舊建築物，這也是921地震倖存的建物之一，相當老舊，甚至沒有紗窗。教練劉翰文說，夏天的傍晚蚊子很多，我們還要邊練習邊打蚊子，後來校長跟家長會求助，才由家長會出資裝設紗窗紗門，改善練習環境。

歐靜瑜說，因為氣候變化，炎夏時期即使在新社山區，正中午舉重練習室有如烤箱般悶熱，室內溫度經常達到近40度，校方一直積極尋求舉重協會的協助，但是在資源有限的狀況之下，舉重室的高溫問題仍未解決。

109年度全中運因為疫情關係而延後辦理，天氣越來越熱，舉重室就像一個大烤箱。歐靜瑜不捨表示，選手們放暑假後仍然如常的練習，在全中運拿下3金2銀及團體獎第四名的佳績，實在令人敬佩，也期待這次選手們的好成績可以為自己爭取經費，改善練習的環境。

(中時 )