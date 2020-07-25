午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局中午發布北北基桃、新竹縣、苗栗、中投、雲林、嘉義縣、南高屏、宜花東大雨特報，今天大臺北地區、基隆北海岸、南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

雷雨彈來了！氣象局發布北北基等16縣市大雨特報。(氣象局)

(中時新聞網)