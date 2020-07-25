苗栗市青春3對3籃球鬥牛賽25日登場。（苗栗警分局提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市青春3對3籃球鬥牛賽25日在明仁國中風雨籃球場登場，苗栗縣警察局苗栗分局結合青春專案，預防青少年偏差行為，確保暑期青少年安全活動空間，維護青少年身心健康發展及知識學習，吸引300名親子熱情參與。

苗栗市公所主辦今年度青春3對3鬥牛賽事，25日苗栗市長邱鎮軍、苗栗縣警察局苗栗分局長賴銘助現場致詞，並共同開球展開序幕。

暑假期間，青年學子恐受許多不良誘惑吸引，賴銘助表示，藉由3對3鬥牛賽事，向年輕學子及家長宣導「防制少年接觸毒品與被害、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團、避免兒少遭色情行業利用」等重要性，讓青少年對不良誘惑加以防範，以免誤入歧途而導致嚴重後果，期以達到預防犯罪及被害成效。

苗栗警分局指出，分局首頁以及臉書粉絲專頁上皆有實際案例，結合基礎法令、婦幼安全、預防被害等宣導，讓社會大眾及青少年能了解最常見、也最切身的法律常識及規定，使青少年學生遠離犯罪與暴力，培養正確觀念。

(中時 )